企业结盟：可口可乐收购咖啡机生产商Green Mountain的10%股份

Green Mountain总裁兼执行长Brian Kelley对路透说，Green Mountain也仍保留与其他冷饮制造商签约的选项。

这包括可口可乐的对手百事可乐 ，但百事可乐发言人不愿对本文发表评论。

可口可乐首席执行官穆泰康在电话访问中说，这项协议将为可口可乐带来新商机的管道，并表示此举将强化并完备其可口可乐的瓶装系统。

“Green Mountain将因此拥有一个强大的全球品牌伙伴。对可口可乐而言，则可藉此切入既酷又新潮的单杯酿制冷饮技术。”Beverage Digest杂志编辑John Sicher说。

根据协议，可口可乐将取得约1,670万股Green Mountain新股。新股定价为每股74.98美元。

可口可乐发言人称，该公司拥有选择权可在前36个月之内，于公开市场收购股票将持股比例最多增至16%。

Green Mountain股价在盘后大涨是典型的轧空，原先不看好的交易员忙着回补空仓。(完)