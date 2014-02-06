台湾债市：主要公债殖利率早盘弹升，随美债波动

路透台北2月6日 - 台湾主要公债殖利率周四早盘弹升，随隔夜美债收益率走高波动。美国上日发布的ADP就业数据稳健，令美债略转偏空，但在周五非农就业报告出炉前，市场保持谨慎，台债市场在跟进美债方向后也保持警戒。

交易员指出，上日五年债103/4 在发行前交易创下交易来殖利率低位，吸引部分交易商获利了结，同时也推动空单量增加至120亿台币的大量，加上美债殖利率略为上行，均助益今日台债市场气氛同步转空。不过1.10%点位展现支撑，交易商在美国非农公布前心态亦趋保守，今日料仍在区间偏空波动。

〞昨天来到相对的低点，但放空量也扩大，非农怎么估也估不准，所以还是区间跳动。〞一位银行交易员表示。

另位证券商交易员则表示，由于美股可望进入整理，美债在气氛上仍具避险吸引力，预料殖利率再弹空间有限，也将影响主要台湾公债殖利率弹幅受限，1.10%的主要关卡料在非农公布前不易弹破，下周二(11日)标债因大量空单需要回补也不致太差。

美国公债收益率周三上升，在周五美国公布备受瞩目的就业数据前，市场气氛谨慎。指标10年期公债 收益率尾盘报2.67%，年初时还超过3%。周一收益率低见2.57%，为11月1日来最低。

路透调查显示，美国1月新增非农就业岗位预计将自三年低位反弹，预计增加18.5万个；失业率料持稳在6.7%，有助于缓解投资者对经济大幅放缓的担忧情绪。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4发行前交易：1.08-1.10%

本地时间10:25时最新报价：

* 五年公债103/4发行前交易走升1.3基点至1.0925%

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