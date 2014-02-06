台湾债市：主要公债殖利率早盘弹升，随美债波动

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北2月6日 - 台湾主要公债殖利率周四早盘弹升，随隔夜美债收益率走高波动。美国上日发布的ADP就业数据稳健，令美债略转偏空，但在周五非农就业报告出炉前，市场保持谨慎，台债市场在跟进美债方向后也保持警戒。
交易员指出，上日五年债103/4 在发行前交易创下交易来殖利率低位，吸引部分交易商获利了结，同时也推动空单量增加至120亿台币的大量，加上美债殖利率略为上行，均助益今日台债市场气氛同步转空。不过1.10%点位展现支撑，交易商在美国非农公布前心态亦趋保守，今日料仍在区间偏空波动。
〞昨天来到相对的低点，但放空量也扩大，非农怎么估也估不准，所以还是区间跳动。〞一位银行交易员表示。
另位证券商交易员则表示，由于美股可望进入整理，美债在气氛上仍具避险吸引力，预料殖利率再弹空间有限，也将影响主要台湾公债殖利率弹幅受限，1.10%的主要关卡料在非农公布前不易弹破，下周二(11日)标债因大量空单需要回补也不致太差。
美国公债收益率周三上升，在周五美国公布备受瞩目的就业数据前，市场气氛谨慎。指标10年期公债 收益率尾盘报2.67%，年初时还超过3%。周一收益率低见2.57%，为11月1日来最低。
路透调查显示，美国1月新增非农就业岗位预计将自三年低位反弹，预计增加18.5万个；失业率料持稳在6.7%，有助于缓解投资者对经济大幅放缓的担忧情绪。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/4发行前交易：1.08-1.10%
本地时间10:25时最新报价：
* 五年公债103/4发行前交易走升1.3基点至1.0925%
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--《分析师观点》台湾1月CPI年增率符合预期，且低于官方目标 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。