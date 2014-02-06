路透调查：阿根廷料继续实施外汇管制，利用外汇储备避免本币突然贬值

路透巴西利亚2月5日 - 一项路透调查显示，阿根廷当局短期内很可能不会放弃严格的外汇管制，并将利用不多的外汇储备来避免本币再次突然贬值。

根据全球范围内受访的13名分析师的预估中值，阿根廷披索兑美元 在年底前很可能稳步走软至10.70披索。披索在1月底的全球新兴市场抛售潮中，曾经在一天内重挫12%。

调查结果显示，阿根廷在外汇储备仅有不到280亿美元且出现经常帐赤字的情况下，将继续维持爬行钉住汇率制。

廷总统费尔南德斯的外汇政策包括几项对购买和投资于美元的管制措施。调查显示，该国黑市汇率 目前为12.5，在未来12个月料将守在15.5水平。

虽然调查中分析师对披索汇率的预估值较目前8.007的水平下降25%，但经通胀调整的汇率变动甚微，因为根据民间人士估计，该国的消费物价涨幅也大致相当。

这意味着阿根廷出口仍将承压，经常帐状况也难有好转。

此次调查在1月30至2月3日之间进行。估值以匿名方式提供，以保护阿根廷本地企业。由于政府施压，阿根廷国内公司此前都不会发表一些经济预估。