路透调查：阿根廷料继续实施外汇管制，利用外汇储备避免本币突然贬值

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透巴西利亚2月5日 - 一项路透调查显示，阿根廷当局短期内很可能不会放弃严格的外汇管制，并将利用不多的外汇储备来避免本币再次突然贬值。
根据全球范围内受访的13名分析师的预估中值，阿根廷披索兑美元 在年底前很可能稳步走软至10.70披索。披索在1月底的全球新兴市场抛售潮中，曾经在一天内重挫12%。
调查结果显示，阿根廷在外汇储备仅有不到280亿美元且出现经常帐赤字的情况下，将继续维持爬行钉住汇率制。
廷总统费尔南德斯的外汇政策包括几项对购买和投资于美元的管制措施。调查显示，该国黑市汇率 目前为12.5，在未来12个月料将守在15.5水平。
虽然调查中分析师对披索汇率的预估值较目前8.007的水平下降25%，但经通胀调整的汇率变动甚微，因为根据民间人士估计，该国的消费物价涨幅也大致相当。
这意味着阿根廷出口仍将承压，经常帐状况也难有好转。
此次调查在1月30至2月3日之间进行。估值以匿名方式提供，以保护阿根廷本地企业。由于政府施压，阿根廷国内公司此前都不会发表一些经济预估。
受访者来自布宜诺斯艾利斯、伦敦、纽约、圣保罗和墨西哥城。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选