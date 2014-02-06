《全球主要央行动态》--2月6日

以下所列为上周四下午至本周四(1月30日-2月6日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)一位强硬派决策者比多数同僚更进一步，称应该比计划速度更快地削减购债规模，在年中以前结束购债。费城联邦储备银行总裁普洛瑟对刺激政策的批评不太可能动摇新任主席叶伦和大多数决策者的观点，周三亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特更是增强了多数派立场。作为中间派的洛克哈特表示，对目前的削减购债步伐感到满意。而普洛瑟的讲话则暗示，如果未来的政策会议继续只是将每月购债额进一步缩减100亿美元，他可能持反对意见。“我希望加快缩减购债，以反映经济增强势头，”他说。

两名政策立场截然相反的美联储官员不约而同地表示，美联储或将在未来的政策会议上，继续以100亿美元的步伐稳步减少购债，除非经济状况大幅偏离预期。不过这两位官员--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔--对于应维持低利率多长时间的问题则有不同看法。通胀强硬派拉克尔认为应在2015年初升息；而比较看重高失业率问题的埃文斯则表示，他更希望等到迈入2015年“相当长时间后”再考虑升息。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美联储正“密切”关注新兴市场动荡，并在本周的货币政策会议上讨论了，但不应过分聚焦“短期发展”。“依我看，热钱流动是诸多因素造成的，”他表示，“不能说这只是因为美联储的政策。”

**欧元区**

瑞士央行总裁乔丹表示，只要是确保适宜的货币环境所必需，该央行将维持瑞郎兑欧元汇率上限。“这个汇率限制目前确保了适当的瑞士货币环境，”乔丹在苏黎世向金融人士表示。“只要有需要就会维持该限制。”

欧洲央行表示，法国籍的执委科尔将接替离任的德国籍执委亚斯穆森，担当首席谈判代表，在执委会重组中拿下要职。欧洲央行总裁德拉吉决定让科尔接任亚斯穆森的工作，同时科尔也还将继续主管各项市场操作。德国央行原副行长劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)将接任亚斯穆森的ECB执委空缺，预计她将成为欧洲银行业监管机构单一监管机制(Single Supervisory Mechanism)的二号人物。

彭博报导称，欧洲央行必须获得德国央行的明确支持，才会考虑终止冲销协助欧债资金的操作。如果结束这类冲销操作，将会挹注约1,750亿欧元的流动性，这将有助减轻欧元区货币市场的紧俏压力。未具名消息人士向彭博表示，欧洲央行总裁德拉吉已表示，如果德国央行帮忙游说德国社会大众接受，他会考虑向欧洲央行决策阶层提议，终止冲销证券市场计划(SMP)。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦强调日本在2014财年下半至2015财年初可望见到2%通胀率。“日本正在稳定迈向(达成)2%通胀率，”黑田东彦对议会表示。

日本央行副总裁中曾宏表示，如果新兴市场动荡造成的风险危及央行实现通胀目标，央行愿扩大货币刺激。中曾宏维持央行对经济的乐观看法，称日本经济正温和复苏，朝央行2%通胀目标稳步前进。但他也警告，部分新兴国家货币大幅下跌已影响到日本的金融市场。新兴货币重贬部分要归因于美联储削减刺激举措规模。

日本央行副总裁岩田规久男表示，日本经济能够承住4月上调消费税的负面影响，因出口与资本支出将逐渐增强，从而抵消家庭支出下降的影响。他还表示，在稳步实现2%的通胀率目标前，不会突然结束宽松政策。“日本在朝着实现央行2%通胀率目标稳步前进。在这种情况下，稳步推进当前的政策至关重要。”

**澳洲**

澳洲央行在月度货币政策会议上决定维持指标利率在2.5%不变，认为货币政策配置适当，可促进需求保持在一定水平的增长及通胀符合目标。澳洲央行表示，根据当前迹象，最审慎的路线可能是一段时间内维持利率稳定。

**其他央行**

泰国央行警告称经济成长所面临的风险“已大幅提高”。泰国周末大选纷争不断，丝毫无助于恢复国内稳定。泰国央行货币政策委员会对政治危机延烧的经济层面影响提出警告。“委员会一致认为，经济成长的下档风险已大幅提高，”周三公布的1月22日委员会会议记录指出。

香港金融管理局称，到目前为止，港元汇率和利率大致保持稳定，但美联储逐步退市可能对资金流造成影响。在这大环境下，银行、企业和个人都应小心管理流动性和利率风险，避免过度借贷。 (完)

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