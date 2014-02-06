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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 10:52 BJT

韩国股市：财报利多激励早盘走高，市场聚焦欧洲央行会议

路透首尔2月6日 - 韩国股市周四早盘走高，受Naver Corp及Lotte Chemical等权重股财报利好消息激励，风险意愿回暖，投资者等待今日稍晚的欧洲央行会议。

0210GMT，综合股价指数 上涨0.9%，报1,908.35点。

“考虑到因为全球层出不穷的问题，造成大盘最近低迷的状况，Naver获利优于预期表现，带来市场所需要的鼓舞，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon指出。

韩国最大搜寻入口网站公司Naver Corp 大涨8.1%，因盘前公布第四季获利强劲。

分析师指出，视欧洲央行会议及美国非农就业数据结果而定，韩股正面人气有可能延续至下周。

上涨个股家数490，下跌家数272，权重股多数在平盘上方。(完)
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