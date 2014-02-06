韩国股市：财报利多激励早盘走高，市场聚焦欧洲央行会议

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔2月6日 - 韩国股市周四早盘走高，受Naver Corp及Lotte Chemical等权重股财报利好消息激励，风险意愿回暖，投资者等待今日稍晚的欧洲央行会议。
0210GMT，综合股价指数 上涨0.9%，报1,908.35点。
“考虑到因为全球层出不穷的问题，造成大盘最近低迷的状况，Naver获利优于预期表现，带来市场所需要的鼓舞，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon指出。
韩国最大搜寻入口网站公司Naver Corp 大涨8.1%，因盘前公布第四季获利强劲。
分析师指出，视欧洲央行会议及美国非农就业数据结果而定，韩股正面人气有可能延续至下周。
上涨个股家数490，下跌家数272，权重股多数在平盘上方。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。