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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 12:22 BJT

路透基点：台湾银行业美元融资成本高涨，压抑海外放贷意愿--RLPC

台湾贷款业者放款意愿降低，意味着主办行或其他贷款方承贷金额势必得增加，但台湾银行业者为亚洲贷款市场供应庞大资金的地位则难以取代。

＂台湾银行业者向来有很大的胃纳量，特别是其能忍受较低的定价，区域内难有单一组银行可取代其地位，＂香港一联贷部门主管表示。

数据显示，中国及欧洲银行业者超越台湾，成为亚太国际货币联贷市场最活跃的放贷方，在2013年第四季放贷占比分别为19%及14%。

在贷款主办行调整联贷策略之际，台湾银行业者要求更高的报酬，预示亚洲市场的定价将会上扬。(完) (编译 龚芳/孙茉莉; 审校 王洋)
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