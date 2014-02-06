美股业绩：迪士尼12月当季获利上升且超预期，股价跳涨

路透洛杉矶2月5日 - 传媒企业迪士尼(Walt Disney) 公布12月止当季获利上升，超过华尔街预期，因体育电视网ESPN录得成长，且其动画电影《冰雪奇缘》(Frozen)票房大卖。

迪士尼股价周三在盘后交易中跳升3.9%至74.52美元，高于稍早在纽约证交所的收盘价71.76。

根据该公司发布的声明，其经调整后每股盈余为1.04美元，超过汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估均值0.92美元。该季净利增至18亿美元，比上年同期大增33%。

该公司五大业务部门获利均提高，迪士尼电影制片部门获利涨幅最大。

该部门营业利润增长75%至4.09亿美元，受益于《冰雪奇缘》和《雷神2：黑暗世界》(Thor: The Dark World)票房大卖。这两部电影全球票房收入超过15亿美元。

迪士尼执行长Bob Iger说，《冰雪奇缘》票房还在增长，因为该电影在中国刚刚上映，3月还将在日本上映。他说，这部电影的名气也助推该电影相关玩具和音乐的销售。该电影由华特迪士尼动画制作公司制作。

他在一次电话会议上对分析师表示，预计这会在相当长时间内对公司获利产生持续影响。

包括ESPN和迪士尼频道(Disney Channels)在内的媒体网络部门公布12月当季营业利润15亿美元，比上年同期增长20%。(完)