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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 11:01 BJT

全球外汇市场2月6日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行副总裁岩田规久男在日本宫崎发表讲话

0030 - 澳洲12月及第四季零售销售

0030 - 澳洲12月商品/服务贸易收支及进出口

0400 - 日本JX控股 季报

0600 - 日本铃木汽车 季报

0630 - 日本Cosmo Oil 季报

0745 - 法国第一季产业投资

1100 - 德国12月工业订单

1200 - 英国央行宣布利率决议

1245 - 欧洲央行宣布利率决议

1330 - 美国12月国际贸易收支

1330 - 美国一周初请失业金数据

1330 - 美国第四季非农生产率和单位劳工成本数据

2350 - 日本1月外汇储备。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张涛)
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