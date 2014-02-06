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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 11:07 BJT

韩国汇市：韩元连三日走升，市场观望美国就业数据

路透首尔2月6日 - 韩国韩元兑美元 周四早盘小升，有望连续第三天录得升幅，因投资人买进韩股，推升韩元买需，但美国本周公布就业数据之前的审慎气氛，令涨幅受限。

0237GMT，韩元兑美元 报1,075.9，较周三收盘价1,077.9上涨0.2%。

外资连续三天卖超韩股后，今日反手买超，拉抬韩股 早盘上涨0.9%。

美国周五公布就业报告的影响，将反映在下周一韩国金融市场。

“在美国就业数据公布之前，市场大概走势不大。即使是今天下午，韩元有明显波动的机会也很小，”一外资银行交易员称。

韩债价格小跌。受外资卖盘影响，三年期公债3月期货下跌0.03点，报105.82。

0237GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,075.9 1,077.9

日圆/韩元 10.6012/062 10.6210

韩国公债期货 * 105.82 105.85

韩国综合股价指数 1,908.05 1,891.32

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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