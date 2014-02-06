《热点透视》Twitter股价大跌，成败都因“时间轴浏览”

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran；编译 朱晓军

路透纽约2月5日 - Twitter 可能会成为自己衡量成功标准的受害者。该社交网络公司正在培养和发掘大量用户价值，但是这不足以证明其值得拥有高达30倍的市销率。这么高的市销率依靠的是该公司大力鼓吹的自创“时间轴浏览”数字增长。但该数字正在下滑，表明用户逐渐失去了兴趣。

该公司营收实际上增长迅速，第四季销售收入达2.43亿美元，是上年同期的两倍多。此外，该公司预计2014年总营收将增加约70%。

不过，Twitter用户数量增长速度正在放缓。该公司第四季用户数量为2.41亿人，较第三季仅仅增加4%。

更加堪忧的是，根据该公司自创的衡量方式，用户参与度似乎也在下降。时间轴浏览数就是人们访问Twitter、刷新页面或者浏览搜索结果的次数。在该公司首次公开招股(IPO)之前，该数字每个季度都稳步增长，但从第三季到第四季却下滑7%。用户注意力似乎正在转向别处。

这令投资者感到失望，从而推动Twitter股价在盘后交易中大跌15%。即便如此，该公司基于2014年预估销售收入的市销率仍达30倍。这反映出投资者高涨的乐观情绪：Facebook市销率才约为13倍。不过，如果Twitter不能设法带动用户的热情，距离市场看空和价值下跌也许就不远了。(完) (译文审校 张明钧)