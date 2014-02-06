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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--2月7日****

路透2月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值        前值
    2月7日(五)
    0500   日本同时指标(较前月)                            12月          --          +0.1
               领先指标(较前月)                                          --          +1.0
    0700   德国经季节调整出口(较前月)                      12月         +0.8%       +0.3%
               经季节调整进口(较前月)                                   +1.2%       -1.1%
               经季节调整贸易收支(亿欧元)                             顺差173     顺差178
    0745   法国预算收支(亿欧元)                            12月          --     赤字869.8
    0745   法国贸易收支(亿欧元)                            12月          --        逆差57
    0815   瑞士零售销售(较上年同期)                        12月          --         +4.2%
    0930   英国工业生产(较前月)                            12月         +0.6%        持平
                       (较上年同期)                                     +2.3%       +2.5%
               制造业产出(较前月)                          12月         +0.6%        持平
                         (较上年同期)                                   +2.3%       +2.8%
    0930   英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                    12月        逆差31    逆差30.2
               全球商品贸易收支(亿英镑)                                逆差93    逆差94.4
    1100   德国工业生产(较前月)                            12月         +0.5%       +1.9%
    1330   美国非农就业岗位(万个)                           1月      增加18.5     增加7.4
               民间就业岗位(万个)                                    增加18.5     增加8.7
               制造业就业岗位(万个)                                   增加1.0     增加0.9
               失业率                                                    6.7%        6.7%
               平均时薪                                                 +0.2%       +0.1%
               每周平均工时                                              34.4        34.4
     1330   加拿大就业变动(万人)                            1月       增加2.0    减少4.59
                  失业率                                                 7.1%        7.2%
                 就业参与率                                            66.4%       66.4%
     1530   美国ECRI经济领先指标                    1月31日当周          --         133.8
     2000   美国消费者信贷(亿美元)                         12月     增加120.0   增加123.2

         
    附：主要国家2月6日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
    2月6日(四)
    0030  澳洲零售销售(较前月)                              12月        +0.5%       +0.4%
          零售销售                                        第四季        +0.9%       +1.2%
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                    12月      顺差4.68       逆差3
              商品/服务进口(较前月)                                       +2%         --
              商品/服务出口(较前月)                                       +4%         --
    0645  瑞士消费者信心指数                              第一季          正2         --
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             12月      顺差5.03         --
    0800  英国Halifax房价指数(较前月)                       1月         +1.1%       +1.0%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     +7.3%       +7.2%
    1100  德国工业订单(较前月)                             12月         -0.5%       +0.4%
    1200  英国央行量化宽松规模(亿英镑)                      2月         3,750         --
    1200  英国央行利率决定                                               0.5%        0.5%
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)              1月        4.5107         --
    1245  欧洲央行利率决定指标再融资利率                    2月         0.25%       0.25%
                           存款利率                                     0.00%       0.00%
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                         12月       逆差387     逆差360
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                2月1日当周         33.1        33.5
               四周均值(万人)                                            33.4         --
               续请失业金人数(万人)                  1月25日当周        296.4       299.8
    1330  美国生产率                                     第四季         +3.2%       +2.5%
          美国单位劳工成本                                              -1.6%       -0.5%
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                           12月      逆差16.6       逆差7
    1500  加拿大经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI)         1月          56.8        51.0
    2350  日本外汇储备(亿美元)                              1月      12770.58         --(完)
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