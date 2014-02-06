主要国家经济指标预测--2月7日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- +0.1 领先指标(较前月) -- +1.0 0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 +0.8% +0.3% 经季节调整进口(较前月) +1.2% -1.1% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差173 顺差178 0745 法国预算收支(亿欧元) 12月 -- 赤字869.8 0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差57 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- +4.2% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.6% 持平 (较上年同期) +2.3% +2.5% 制造业产出(较前月) 12月 +0.6% 持平 (较上年同期) +2.3% +2.8% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 12月 逆差31 逆差30.2 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差93 逆差94.4 1100 德国工业生产(较前月) 12月 +0.5% +1.9% 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加18.5 增加7.4 民间就业岗位(万个) 增加18.5 增加8.7 制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.9 失业率 6.7% 6.7% 平均时薪 +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 1330 加拿大就业变动(万人) 1月 增加2.0 减少4.59 失业率 7.1% 7.2% 就业参与率 66.4% 66.4% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月31日当周 -- 133.8 2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加120.0 增加123.2 附：主要国家2月6日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月6日(四) 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.4% 零售销售 第四季 +0.9% +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差4.68 逆差3 商品/服务进口(较前月) +2% -- 商品/服务出口(较前月) +4% -- 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 正2 -- 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 顺差5.03 -- 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 +1.1% +1.0% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.3% +7.2% 1100 德国工业订单(较前月) 12月 -0.5% +0.4% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 2月 3,750 -- 1200 英国央行利率决定 0.5% 0.5% 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 4.5107 -- 1245 欧洲央行利率决定指标再融资利率 2月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差387 逆差360 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月1日当周 33.1 33.5 四周均值(万人) 33.4 -- 续请失业金人数(万人) 1月25日当周 296.4 299.8 1330 美国生产率 第四季 +3.2% +2.5% 美国单位劳工成本 -1.6% -0.5% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差16.6 逆差7 1500 加拿大经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 56.8 51.0 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 12770.58 --(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。