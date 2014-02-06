美股业绩：Pandora公布营收获利双双成长，然警告称新用户成本增加

路透2月5日 - 网路音乐服务公司Pandora Media Inc 公布12月止当季营收及获利双双增加，但称扩大用户数的成本升高。

该公司称今年每股盈余(EPS)料介于0.13-0.17美元，低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的0.19美元。

Pandora股价周三收报35.83美元，盘后下跌近6%。

Wedbush Securities分析师Michael Pachter指出，“显然该公司在取得新用户及卖广告上正扩大支出。我认为他们意在扩张。”

的确，Pandora执行长Brian McAndrews在一份声明中指出，该公司今年将“继续积极投资”以维系用户成长。“我们将持续偏重于营收成长及扩大市占率。”

该公司称受到季节性因素影响，活跃用户数从12月的7,620万降至1月的7,340万。与上年同期相较活跃用户数则为增加12%。1月总收听时数同比成长13%至15亿小时。

根据公认会计原则(GAAP)基础，Pandora在12月止当季营收成长52%至2.004亿美元。