美股业绩：Pandora公布营收获利双双成长，然警告称新用户成本增加

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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路透2月5日 - 网路音乐服务公司Pandora Media Inc 公布12月止当季营收及获利双双增加，但称扩大用户数的成本升高。
该公司称今年每股盈余(EPS)料介于0.13-0.17美元，低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的0.19美元。
Pandora股价周三收报35.83美元，盘后下跌近6%。
Wedbush Securities分析师Michael Pachter指出，“显然该公司在取得新用户及卖广告上正扩大支出。我认为他们意在扩张。”
的确，Pandora执行长Brian McAndrews在一份声明中指出，该公司今年将“继续积极投资”以维系用户成长。“我们将持续偏重于营收成长及扩大市占率。”
该公司称受到季节性因素影响，活跃用户数从12月的7,620万降至1月的7,340万。与上年同期相较活跃用户数则为增加12%。1月总收听时数同比成长13%至15亿小时。
根据公认会计原则(GAAP)基础，Pandora在12月止当季营收成长52%至2.004亿美元。
GAAP净利成长至890万美元，每股盈余为0.04美元，上年同期分别为160万美元及0.01美元。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。