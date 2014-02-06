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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 11:40 BJT

日本债市：公债早盘下跌，等待稍晚的30年期券标售

在买进新标售的30年券前，数家交易商早盘出脱当前的20年期公债进行对冲。

10年期、20年期和40年期公债收益率(殖利率)早盘均上升1个基点，分别至0.605%、1.420%和1.625%。30年期日债收益率则升0.5个基点至1.585%。

指标公债3月期约 在144.76-144.85的区间波动，早盘收低0.1点至144.78。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

五年期公债 0.195% +0.5 0.190%

10年期公债 0.610% +1.5 0.595%

20年期公债 1.420% +1.0 1.410%

30年期公债 1.585% +0.5 1.580%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.74 -0.14 144.88

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/张若琪 审校 张明钧)
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