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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 11:36 BJT

台湾债市：RP利率平稳，年后资金回笼效应渐浮现

路透台北2月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四平稳，但年后资金回笼效应逐渐浮现，令市场资金水位渐次宽松。

市场交易人士指出，今日投信年后申购款增多，寿险新钱也积极寻找去路，在市场询券的力度增加，不过券源供给有限，多数金融机构仅能到单续作，没有新券供给，且资金缺口亦不大，利率暂无调整空间。

〞今天投信钱蛮多的，不过因为缺券利率先不动，接下来如果有新券利率就有调整机会。〞一位证券商交易员说。

此外，市场预期下周资金回笼力道将持续扩大，下周五(14日)虽预计有400亿台币的五年公债新券发行，料市场胃纳良好，利率不至于有上行压力。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，30天公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，均与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率则成交在0.50-0.57%，也与上日相同。

2月公司债发行屈指可数，目前暂有三档分别为中国输出银行12日将发行20亿台币金融债、爱地雅 13日发行2亿台币可转换公司债及统一 18日发行36亿台币公司债。

2月公债发行则有14日的五年公债估400亿台币、26日30年公债估300亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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