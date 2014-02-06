台湾债市：RP利率平稳，年后资金回笼效应渐浮现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北2月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四平稳，但年后资金回笼效应逐渐浮现，令市场资金水位渐次宽松。
市场交易人士指出，今日投信年后申购款增多，寿险新钱也积极寻找去路，在市场询券的力度增加，不过券源供给有限，多数金融机构仅能到单续作，没有新券供给，且资金缺口亦不大，利率暂无调整空间。
〞今天投信钱蛮多的，不过因为缺券利率先不动，接下来如果有新券利率就有调整机会。〞一位证券商交易员说。
此外，市场预期下周资金回笼力道将持续扩大，下周五(14日)虽预计有400亿台币的五年公债新券发行，料市场胃纳良好，利率不至于有上行压力。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，30天公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，均与上日相同。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率则成交在0.50-0.57%，也与上日相同。
2月公司债发行屈指可数，目前暂有三档分别为中国输出银行12日将发行20亿台币金融债、爱地雅 13日发行2亿台币可转换公司债及统一 18日发行36亿台币公司债。
2月公债发行则有14日的五年公债估400亿台币、26日30年公债估300亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。