银行观点：坚守以股票为先的投资策略，趁低吸纳--COUTTS

路透香港2月6日 - 苏格兰皇家银行 的财富管理部门Coutts称，首月股市表现充满挑战，然该行仍坚守今年以股票为先的投资策略，并视市场调整为增持股票的机会。

Coutts亚洲及中东投资总监Gary Dugan称，环球股市迄今累计下跌约4%，并非好的开局年，而俗称“恐慌指数”的波动指数（VIX Index）已升至逾一年高位，预期随着美国深化退市步伐，年内股市波动性将会扩大，不过利率持续处于较低水平可令股票带来温和的投资回报。

他并指出，虽然最近波动属意料之外，但在这个关口改变投资策略则是错误，因为除美国市场之外，股票总体估值合理，而全球经济正在改善之中，即使美股相对昂贵，与债券相比依然具吸引力。同时，在环球经济复苏的过程中，债券涨幅有限。

而在各个股市之中，Coutts以欧洲股票为首选，因经济数据继续改善，连一些边缘国家的制造业活动亦见扩张，该行将观望欧洲的信贷增长能否回复至正数。

此前有庞大资金流入的新兴市场正在经历资金流出的状况，虽然投资者早就货币弱势作出部署，但中国制造业（PMI）数据出乎意料地转弱则是最近股市大跌元凶。不过Dugan认为，中国PMI回落乃经济局部转向质量以及长期可持续增长的表现，因此维持对中国和亚洲整体前景向好的看法。

他并称，今年以来金价逐渐回升，反映其在不确定性的环境下对投资组合起到防守性。英国商用物业一如预期强劲升值，是对次于通胀的债券收益率收入来源一个很好的补充。该行并继续看好优质美元计价的新兴市场债券，因收益率好于同类评级的成熟市场债券，对本地货币债券则保持谨慎。

他说，没有理由改变对股市正面的看法，或者改变最近对亚洲新兴市场更为正面的立场。鉴于数据显示全球增长前景改善，因此该行视市场调整为增持股票的机会，而非止蚀离场。（完）