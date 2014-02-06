银行观点：坚守以股票为先的投资策略，趁低吸纳--COUTTS

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港2月6日 - 苏格兰皇家银行 的财富管理部门Coutts称，首月股市表现充满挑战，然该行仍坚守今年以股票为先的投资策略，并视市场调整为增持股票的机会。
Coutts亚洲及中东投资总监Gary Dugan称，环球股市迄今累计下跌约4%，并非好的开局年，而俗称“恐慌指数”的波动指数（VIX Index）已升至逾一年高位，预期随着美国深化退市步伐，年内股市波动性将会扩大，不过利率持续处于较低水平可令股票带来温和的投资回报。
他并指出，虽然最近波动属意料之外，但在这个关口改变投资策略则是错误，因为除美国市场之外，股票总体估值合理，而全球经济正在改善之中，即使美股相对昂贵，与债券相比依然具吸引力。同时，在环球经济复苏的过程中，债券涨幅有限。
而在各个股市之中，Coutts以欧洲股票为首选，因经济数据继续改善，连一些边缘国家的制造业活动亦见扩张，该行将观望欧洲的信贷增长能否回复至正数。
此前有庞大资金流入的新兴市场正在经历资金流出的状况，虽然投资者早就货币弱势作出部署，但中国制造业（PMI）数据出乎意料地转弱则是最近股市大跌元凶。不过Dugan认为，中国PMI回落乃经济局部转向质量以及长期可持续增长的表现，因此维持对中国和亚洲整体前景向好的看法。
他并称，今年以来金价逐渐回升，反映其在不确定性的环境下对投资组合起到防守性。英国商用物业一如预期强劲升值，是对次于通胀的债券收益率收入来源一个很好的补充。该行并继续看好优质美元计价的新兴市场债券，因收益率好于同类评级的成熟市场债券，对本地货币债券则保持谨慎。
他说，没有理由改变对股市正面的看法，或者改变最近对亚洲新兴市场更为正面的立场。鉴于数据显示全球增长前景改善，因此该行视市场调整为增持股票的机会，而非止蚀离场。（完）
(记者 雷美珍; 审校)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。