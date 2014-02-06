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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 13:46 BJT

台湾股市：随亚洲股市自逾两个月低位反弹，短线料横向筑底

路透台北2月6日 - 台湾股市周四自逾两个月低位反弹收高。分析师表示，主因亚洲股市反弹的带动，不过台股经历连续大幅跳空下跌的震撼教育后，短线欲再强弹不易，顶多于狭幅区间内横向整理。

台湾加权股价指数 收高0.56%至8,311.01点；成交初值 为990.30亿台币，上日修正后为1,358.03亿。

凯基投顾分析师许高铭表示，昨日的台股大跌、外资狂卖属一次性现象，基本上已将春节国际间的利空反应完毕。由于本地企业基本面条件未变，政府政策也有利于股市，预料指数在8,200点就会出现明显支撑，但反弹至8,400点季线附近也会面临较大压力。

〞反弹过后，短期应该会先筑底。〞他说。

许高铭认为，除了QE退场议题外，美国接下来还将面对协商举债上限的问题，预料2月国际金融市场也将随着这些事件的进展上下摆荡。

昨日台股大幅收低2.34%，创逾两个月收盘低位，外资及陆资大幅卖超443.88亿台币，创下台股史上第四大单日卖超金额纪录。

亚洲股市周四暂自五个月低点弹离，投资人寄望，欧洲央行和美国就业数据能安抚因新兴市场卖压而困扰不安的市况。本地时间13:35，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.88%。 (完) 　　
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