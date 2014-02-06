台湾股市：随亚洲股市自逾两个月低位反弹，短线料横向筑底

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北2月6日 - 台湾股市周四自逾两个月低位反弹收高。分析师表示，主因亚洲股市反弹的带动，不过台股经历连续大幅跳空下跌的震撼教育后，短线欲再强弹不易，顶多于狭幅区间内横向整理。
台湾加权股价指数 收高0.56%至8,311.01点；成交初值 为990.30亿台币，上日修正后为1,358.03亿。
凯基投顾分析师许高铭表示，昨日的台股大跌、外资狂卖属一次性现象，基本上已将春节国际间的利空反应完毕。由于本地企业基本面条件未变，政府政策也有利于股市，预料指数在8,200点就会出现明显支撑，但反弹至8,400点季线附近也会面临较大压力。
〞反弹过后，短期应该会先筑底。〞他说。
许高铭认为，除了QE退场议题外，美国接下来还将面对协商举债上限的问题，预料2月国际金融市场也将随着这些事件的进展上下摆荡。
昨日台股大幅收低2.34%，创逾两个月收盘低位，外资及陆资大幅卖超443.88亿台币，创下台股史上第四大单日卖超金额纪录。
亚洲股市周四暂自五个月低点弹离，投资人寄望，欧洲央行和美国就业数据能安抚因新兴市场卖压而困扰不安的市况。本地时间13:35，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.88%。 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。