《全球市场》亚洲股市反弹，市场关注欧洲央行动向

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
“在12月就业报告令人失望后，如果将发布的美国1月非农就业报告显示出就业强劲增长，那么我们就可以确认美国增长趋势未改变。那将成为稳固市场的一个因素。”大和证券的首席固定收益分析师Tohru Yamamoto说道，“但是如果就业数据再次疲弱，则会大大冲击市场信心。”
路透调查的分析师预估，美国1月非农就业岗位料增加18.5万个，12月为增加7.4万个。
“如果数据符合预估，那么大多数投资者就会觉得他们不必改变对于美国经济形势的基本设定。”三井住友银行的Nagata表示。
美股周三走势振荡，标准普尔500指数 在盘中触及三个半月低点1,737.92，终场收低0.2%至1,751.62点。
投资者的谨慎情绪提振了日圆避险买盘，日圆兑美元目前距离两个半月高点不远。美元/日圆 报101.44，距离周二低点100.755近在咫尺。（完）
(编译 张若琪/许娜/徐文焰/高琦； 审校 王洋/侯向明/张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。