版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 11:56 BJT

《全球市场》亚洲股市反弹，市场关注欧洲央行动向

“在12月就业报告令人失望后，如果将发布的美国1月非农就业报告显示出就业强劲增长，那么我们就可以确认美国增长趋势未改变。那将成为稳固市场的一个因素。”大和证券的首席固定收益分析师Tohru Yamamoto说道，“但是如果就业数据再次疲弱，则会大大冲击市场信心。”

路透调查的分析师预估，美国1月非农就业岗位料增加18.5万个，12月为增加7.4万个。

“如果数据符合预估，那么大多数投资者就会觉得他们不必改变对于美国经济形势的基本设定。”三井住友银行的Nagata表示。

美股周三走势振荡，标准普尔500指数 在盘中触及三个半月低点1,737.92，终场收低0.2%至1,751.62点。

投资者的谨慎情绪提振了日圆避险买盘，日圆兑美元目前距离两个半月高点不远。美元/日圆 报101.44，距离周二低点100.755近在咫尺。（完）

(编译 张若琪/许娜/徐文焰/高琦； 审校 王洋/侯向明/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐