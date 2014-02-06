中欧贸易：欧盟考虑采取“激烈”措施打击中国低价进口产品

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
“欧洲议会的立场要激进得多，”带头与欧盟执委会就该问题进行谈判的议员Christofer Fjellner称，“我知道这问题一直很有争议，但很多成员国反对欧盟执委会原来的提案，”他在议会于斯特拉斯堡投票后表示。
尽管新规没有点名提到中国，但欧盟的大部分贸易争端都发生在与中国公司之间。
中欧贸易自2003年以来已经翻倍至每日逾10亿欧元(13亿美元)，但双方关系经常陷入紧张局面。欧盟执委会去年以征收惩罚性关税结案的12起案例中，七桩涉及到中国。
在起草新规时，卡瑞德古特迫切希望不要发出错误信号，或是导致贸易防御手段显得就像保护主义，并损害与中国、阿根廷等贸易伙伴的微妙关系。
官员们认为，欧盟执委会的提案已经足够欧盟对抗中国，并能缓解企业在涉及强大亚洲贸易伙伴的案例中遭受报复的担忧。
“欧盟贸易防御手段的优势在于其采用措施时的平衡性和恰当性，”卡瑞德古特向欧洲议会表示，“这一现代化程序中，平衡仍然是关键词。”
欧洲议会、欧盟执委会和欧盟成员国料将于下月开始三方谈判，以在今年稍晚、卡瑞德古特任期结束前就新规达成一致。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 孙茉莉)
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