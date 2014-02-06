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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 15:00 BJT

台湾债市：指标五年债殖利率收在日高，非农公布前估小区间来回

* 非农公布前谨慎心态主导盘势
    * 五年券103/4小区间来回待标债结果
    * 10年新券明亮相估在1.63-1.65%

    路透台北2月6日 - 台湾主要公债殖利率周四随美债修正小幅弹升，盘中量能稳定放大
收在日高1.0945%。然而美国重要数据--非农就业岗位公布在即，市场仍见浓浓观望心态，
估明日除非美债有重大变化，否则倾向横盘整理。
    
    交易员表示，上日五年期103/4 在发行前交易测得低位1.0720%，但在短线
殖利率下探缺乏利多支撑下，今日小幅修正回弹。然而美国经济前景仍十分隐晦，美股涨多
回档的压力或影响美债走势，种种变数令台债交易员不愿积极配置，除等待非农数据外，亦
待下周二(11日)该券的标售结果。
    
    〞103/4的空单量扩大，很多人是赌标债有机会标高，不愿轻言放弃。〞一位外资银行
交易员说。
    
    另位本地证券商交易员则指出，美10年债仍在2.6-2.7%间徘徊，国际市场仍在看新兴市
场的资金移动影响，投资盘对资金配置的想法较为保守，对收益要求愈发增高，也影响追价
意愿，使得整体台债市场短线仍以横向整理为主，五年103/4明日料在1.09-1.10%的狭幅区
间主要来回。
    
    美国公债收益率周三上升，在周五美国公布备受瞩目的就业数据前，市场气氛谨慎。指
标10年期公债 收益率尾盘报2.67%，年初时还超过3%。周一收益率低见2.57%，
为11月1日来最低。 
        
        
    **10年新券料亦难指出方向**
    
    交投最热的五年券103/4暂难有明显方向，也影响明日开始发行前交易的10年新券103/6
 。交易员认为，10年新券在非农数据公布前登场，只能以今日10年现券102/10
 收盘价1.63%为参考指标，料明日或在1.63-1.65%中性偏空波动。
    
    〞台债波动的幅度愈来愈小，银行端不会用力追价，多空两头都不好做。〞上述外资银
行交易员说。
        
    交易员认为，10年新券若没有触及1.65%以上难以吸引银行买气，但在各金融机构都有
配置部位的需求下，殖利率要大弹亦不容易，养券思维仍是今年第一季的主要操作方式之一
，结果将致主要公债均呈区间波动走势。
    
    路透调查显示，美国1月新增非农就业岗位预计将自三年低位反弹，预计增加18.5万个
；失业率料持稳在6.7%，有助于缓解投资者对经济大幅放缓的担忧情绪。 

         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +1.50     1.0945   1.0860-1.0945     172.0
   10    102/10                   +1.65     1.6300   1.6245-1.6340      20.5
    
    本周全球重要经济事件与数据有：      
    周四：瑞士央行副总裁丹亭发表演讲、美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦演说、欧
洲央行管理委员会会议，随后公布利率声明、英国央行宣布利率决定、美国一周初请失业金
人数；
    周五：美国非农就业岗位、欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发
表演说。 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                       2.0300
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6300
          5       103/2                       1.0880
          2       102/7                     没有成交
 (完)

 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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