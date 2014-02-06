表格：台湾1月末外汇存底为4,169.35亿美元，较上月微增--央行

路透台北2月6日 - 台湾央行周四公布，1月末外汇存底为4,169.35亿美元，较上月微幅增加1.24亿美元或0.03%，再创纪录高位。央行表示，1月外汇存底微幅增加，主要因外汇存底投资运用收益被欧元贬值折计美元后减少之金额抵销所致。

央行并表示，1月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,439亿美元，占外汇存底约59%。

若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。

依据美国财政部的资料，11月底止台湾是美国国债的第七大持有国家/地区，自上月第六大退居一位，金额为1,837亿美元，较上月减少8亿美元。来自台湾持有者大宗主要为台湾央行，其余是本地寿险、银行或企业等。

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以下是外汇存底变化：

外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)

金额按市价计算

(亿美元) (亿美元)

2014年

1月底 4,169.35 +0.03 2,439 59

2013年

12月底 4,168.11 +0.30 2,517 60

11月底 4,155.59 -0.01 2,475 60

10月底 4,156.01 +0.72 2,514 60

9月底 4,126.11 +0.79 2,354 57

8月底 4,093.88 +0.06 2,253 55

7月底 4,091.18 +0.62 2,290 56

6月底 4,066.06 -0.00 2,285 56

5月底 4,066.16 +0.35 2,393 59

4月底 4,051.94 +0.82 2,358 58

3月底 4,018.90 -0.54 2,234 56

2月底 4,040.80 -0.61 2,252 56

1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55 (完)

资料来源：台湾央行