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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 12:02 BJT

《全球汇市》欧元在欧洲央行决议前持稳，澳元因强劲数据而上涨

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3522 1.3532 -0.07 -1.62 1.3745

美元/日圆 101.52 101.43 +0.09 -3.59 105.30

欧元/日圆 137.30 137.28 +0.01 -5.13 144.73

美元/瑞郎 0.9043 0.9030 +0.14 +1.29 0.8928

英镑/美元 1.6307 1.6308 -0.01 -1.50 1.6556

美元/加元 1.1056 1.1082 -0.23 +4.11 1.0620

澳元/美元 0.8960 0.8904 +0.63 +0.53 0.8913

新西兰元/美元 0.8235 0.8211 +0.29 +0.35 0.8206

澳元/日圆 90.970 90.320 +0.72 -3.07 93.850

新西兰元/日圆 83.580 83.280 +0.36 -3.28 86.410

英镑/日圆 165.53 165.41 +0.07 -5.05 174.33

澳元/新西兰元 1.0876 1.0835 +0.38 +0.26 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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