《全球汇市》欧元在欧洲央行决议前持稳，澳元因强劲数据而上涨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3522 1.3532 -0.07 -1.62 1.3745
美元/日圆 101.52 101.43 +0.09 -3.59 105.30
欧元/日圆 137.30 137.28 +0.01 -5.13 144.73
美元/瑞郎 0.9043 0.9030 +0.14 +1.29 0.8928
英镑/美元 1.6307 1.6308 -0.01 -1.50 1.6556
美元/加元 1.1056 1.1082 -0.23 +4.11 1.0620
澳元/美元 0.8960 0.8904 +0.63 +0.53 0.8913
新西兰元/美元 0.8235 0.8211 +0.29 +0.35 0.8206
澳元/日圆 90.970 90.320 +0.72 -3.07 93.850
新西兰元/日圆 83.580 83.280 +0.36 -3.28 86.410
英镑/日圆 165.53 165.41 +0.07 -5.05 174.33
澳元/新西兰元 1.0876 1.0835 +0.38 +0.26 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 戴素萍/张若琪/高琦/李爽/蔡美珍/许娜/龚芳/王洋/田建华)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。