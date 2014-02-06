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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 12:24 BJT

路透基点：中国环球租赁探询筹措约3亿美元的人民币贷款

路透香港2月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国环球租赁有限公司正在市场上探询筹措一笔新的人民币贷款，距离上一笔贷款刚过了三个月。环球租赁在2013年11月获得了由15家银行提供的2.385亿美元双档贷款。

消息人士称，新贷款的规模约为等值3亿美元，期限为三年。资金可能是用于一般运营开支。

11月那笔三年期双档定期贷款由兆丰国际银行和摩根士丹利牵头，包括9,000万美元和9.05亿元人民币两部分。

美元贷款部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370基点，人民币贷款部分较离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)加码150基点。承贷1,000万美元或8,000万元人民币的银行，可获得70个基点的前端费。（完）

(编译 高琦; 审校 龚芳)
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