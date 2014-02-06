路透基点：嘉华国际旗下K Wah Financial在筹资30亿港元--RLPC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，K Wah Financial Services在筹资30亿港元贷款用于再融资。
据消息人士，有五六家银行有意担任牵头行，其中包括中国银行、星展银行、恒生银行、汇丰和大华银行。
此项子弹式贷款平均分成一笔四年期贷款和一笔五年期贷款。消息人士称，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码不到150个基点。
预计下周会启动该联贷案。
所获资金将用于今年6月到期的14.7亿港元贷款再融资。该笔三年期贷款由中国银行、恒生银行和汇丰银行牵头承贷，利率为较Hibor加码148个基点，综合收益最高为172个基点。
2013年8月，这三家银行牵头为K Wah Financial Services提供33亿港元的再融资贷款，均分为一笔三年期循环信贷和一笔五年期子弹式贷款，利率分别为较Hibor加码125个基点和175个基点。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。