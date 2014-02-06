路透基点：嘉华国际旗下K Wah Financial在筹资30亿港元--RLPC

路透2月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，K Wah Financial Services在筹资30亿港元贷款用于再融资。

据消息人士，有五六家银行有意担任牵头行，其中包括中国银行、星展银行、恒生银行、汇丰和大华银行。

此项子弹式贷款平均分成一笔四年期贷款和一笔五年期贷款。消息人士称，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码不到150个基点。

预计下周会启动该联贷案。

所获资金将用于今年6月到期的14.7亿港元贷款再融资。该笔三年期贷款由中国银行、恒生银行和汇丰银行牵头承贷，利率为较Hibor加码148个基点，综合收益最高为172个基点。

2013年8月，这三家银行牵头为K Wah Financial Services提供33亿港元的再融资贷款，均分为一笔三年期循环信贷和一笔五年期子弹式贷款，利率分别为较Hibor加码125个基点和175个基点。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)