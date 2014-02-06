台湾货币市场：短率持稳区间低位，下周通货回笼效应将陆续显现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 短率持稳区间低位
* 下周通货回笼效应将显现
* 后续关注外资资金动向
* 短票周五发行量望稍增
记者 詹静宜
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周四持稳区间低位。银行资金调度人士认为，各家银行间因通货回笼步调不一，银行间资金水位也略有差异，且年前银行间拆款落点大多选在下周，料下周通货回笼效应将陆续显现。
他们并表示，由于外资周三卖超台股高达443.88亿台币，创下史上第四大单日卖超金额纪录，市场忧心若外资大举汇出恐影响台币资金情势，目前外商银行资金情势仍偏多，不过后续仍须关注外资资金动向。
“银行没有集体钱很多，通货回笼速度还没有很快。”一位小型银行资金调度人士说。
市场资调人士指出，随着通货陆续回笼，将逐渐增加银行资金去化压力，因此市场关心央行本月何时发行364天期存单，亦有少数银行趁通货回笼高峰前先行负数操作得宜，令周三当日超额准备转为负数，现阶段以企业金融为主的银行通货回笼速度较慢于以消费金融为主的银行。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周三通货回笼约188.27亿台币，累计发行数稍降至1.96兆台币。
本地时间12:00时：
**台币兑美元 午盘走高1.51角报30.269。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，上日收盘报0.388%；今日区间暂在0.295-0.388%，上日价位区间在0.295-0.407%；一周拆款利率成交在0.385-0.420%，上日则成交在0.38-0.440%。
**短票利率靠向区间低位**
短票市场方面，大型票券商资调人士表示，周四短票发行量依旧偏少，周五发票量可望稍多，但仍明显低于例行性周五的发票量水准，至于今日短票成交利率则略向区间低位靠拢。
“2月这旬天数较少，发行或次级交易都是今年最清淡的一个月份。”票券商交易员说。
大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，主要交投略向0.60%靠拢。
台湾央行今日存单到期4,956.6亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 央行周五存单到期金额则为5,876.05亿。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负42亿台币，累计超额准备为1,104亿、加计前期1%的超额准备为4,542亿台币。
**RP利率平稳**
债券市场附买回(RP)利率周四平稳，但年后资金回笼效应逐渐浮现，令市场资金水位渐次宽松。
市场交易人士指出，今日投信年后申购款增多，寿险新钱也积极寻找去路，在市场询券的力度增加，不过券源供给有限，多数金融机构仅能到单续作，没有新券供给，且资金缺口亦不大，利率暂无调整空间。
“今天投信钱蛮多的，不过因为缺券利率先不动，接下来如果有新券利率就有调整机会。”一位证券商交易员说。
此外，市场预期下周资金回笼力道将持续扩大，下周五(14日)虽预计有400亿台币的五年公债新券发行，料市场胃纳良好，利率不至于有上行压力。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，30天公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，均与上日相同。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率则成交在0.50-0.57%，也与上日相同。
2月公司债发行屈指可数，目前暂有三档分别为中国输出银行12日将发行20亿台币金融债、爱地雅 13日发行2亿台币可转换公司债及统一 18日发行36亿台币公司债。
2月公债发行则有14日的五年公债估400亿台币、26日30年公债估300亿台币。(完) (集体采写 林妙容; 审校 屈桂娟)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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