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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 12:48 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元：延续下行走势，受澳洲强劲数据推动

0435 GMT

* 触及1.8163趋势新低，因澳洲数据好于预期

* 动能研究显示，5、10和20日均线下移--波林格区间扩大

* 下行趋势确立，目标首先指向2014年低点1.8006

* 英国央行料在今晚利率会议上按兵不动

* 首道支撑/阻力分别在20日波林格区间下档1.8048和稍早所及高位1.8304

* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/pam66v)(完)

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