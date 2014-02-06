香港股市：港股从七个月低位反弹，能源和澳门博彩股强劲上扬

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 恒指涨0.5%，恒生国企指数涨0.7%
* 澳门博彩类股反弹
* 中信21世纪重挫24.1%，因阿里巴巴否认收购传闻
路透2月6日 - 港股周四从近七个月低位反弹，受助于能源股和澳门博彩类股强劲上扬，投资者对一些近期受抛压打击的个股回补空仓。
但分析师表示，反弹可能只是昙花一现，因投资者仍态度谨慎，等候中国大陆市场以及下周中国公布的一系列经济数据提供方向指引。中国市场因春节假期仍休市，周五将恢复交易。
截至中午，恒生指数 涨0.5%报21,378.4点，该指数周三收在7月10日以来最低水准。恒生国企指数 收升0.7%。
这两个指数今年迄今跌幅分别达到8.3%和11.8%。
“市场跌幅太大，因此应迎来反弹，”京华山一国际(香港)有限公司研究部主管Castor Pang表示。
“但这并不意味着市场已经触底，因为新兴市场资金流出继续冲击香港投资者信心，”Pang说。
澳门博彩类股反弹，之前公布的月度营收数据疲弱导致该类股周三大幅下跌。银河娱乐 升4%，金沙中国 涨7%，且有望创逾三个月来最大单日涨幅。
对经济成长敏感个股也表现强劲，中国神华 劲升5.8%，之前该股在周二触及六个月低位；中煤能源 涨3.9%、
安徽海螺水泥 涨3.6%，中国建材 上扬3.4%。
中信21世纪 重挫24.1%。之前阿里巴巴副总裁任秉正表示，集团入股中信21世纪的交易尚未完成，目前未有计划向其注资，亦无借壳上市计划。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。