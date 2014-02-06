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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 13:03 BJT

香港股市：港股从七个月低位反弹，能源和澳门博彩股强劲上扬

* 恒指涨0.5%，恒生国企指数涨0.7%

* 澳门博彩类股反弹

* 中信21世纪重挫24.1%，因阿里巴巴否认收购传闻

路透2月6日 - 港股周四从近七个月低位反弹，受助于能源股和澳门博彩类股强劲上扬，投资者对一些近期受抛压打击的个股回补空仓。

但分析师表示，反弹可能只是昙花一现，因投资者仍态度谨慎，等候中国大陆市场以及下周中国公布的一系列经济数据提供方向指引。中国市场因春节假期仍休市，周五将恢复交易。

截至中午，恒生指数 涨0.5%报21,378.4点，该指数周三收在7月10日以来最低水准。恒生国企指数 收升0.7%。

这两个指数今年迄今跌幅分别达到8.3%和11.8%。

“市场跌幅太大，因此应迎来反弹，”京华山一国际(香港)有限公司研究部主管Castor Pang表示。

“但这并不意味着市场已经触底，因为新兴市场资金流出继续冲击香港投资者信心，”Pang说。

澳门博彩类股反弹，之前公布的月度营收数据疲弱导致该类股周三大幅下跌。银河娱乐 升4%，金沙中国 涨7%，且有望创逾三个月来最大单日涨幅。

对经济成长敏感个股也表现强劲，中国神华 劲升5.8%，之前该股在周二触及六个月低位；中煤能源 涨3.9%、

安徽海螺水泥 涨3.6%，中国建材 上扬3.4%。

中信21世纪 重挫24.1%。之前阿里巴巴副总裁任秉正表示，集团入股中信21世纪的交易尚未完成，目前未有计划向其注资，亦无借壳上市计划。(完)
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