版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 15:08 BJT

表格：瑞士12月贸易顺差降至5.03亿瑞郎

路透苏黎世2月6日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士12月出口增长8.2%至146.9亿瑞郎，贸易顺差为5.03亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2013年12月 2013年11月 2012年12月

进口 14,187 16,019 13,054

出口 14,690 18,052 13,959

顺差 503 2,033 904

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。

欲览声明全文，点击(www.ezv.admin.ch/aktuell/medien/index.html?lang=de)

(完) (编译 田建华; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐