表格：瑞士12月贸易顺差降至5.03亿瑞郎

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透苏黎世2月6日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士12月出口增长8.2%至146.9亿瑞郎，贸易顺差为5.03亿瑞郎。
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2013年12月 2013年11月 2012年12月
进口 14,187 16,019 13,054
出口 14,690 18,052 13,959
顺差 503 2,033 904
注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。
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(完) (编译 田建华; 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。