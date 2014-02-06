《焦点》日央行已准备加大刺激经济，警示新兴市场风险

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**出口疲软**
最近的数据显示，首相安倍大规模的刺激政策带动下，经济动能因内需强劲而持续加温。但是央行总裁黑田东彦已对出口需求疲软提出警示。
岩田规久男也呼应这样的看法，他说与日本关系密切的东南亚国家联盟(ASEAN)成长乏力，是日本出口成长疲软的主因。
“但我们预计，随着美国、欧洲及中国的经济复苏开始扩散，这些经济体长期将逐渐重拾动能。”他并表示出口将随全球需求回升而逐渐增加。
整个亚洲占了一半以上的日本出口，ASEAN国家占了七分之一。
岩田规久男表示，日本经济能够承受4月上调消费税的负面影响，打消有关央行可能推出立即额外宽松举措的臆测。
去年4月日本央行推出大规模刺激举措，誓言通过积极购买资产，让基础货币倍增，以刺激通胀在大约两年内达到2%。之后央行均维持货币政策不变。
央行曾表示当前刺激计划足以实现通胀目标，不会对经济暂时性的低潮采取行动。
岩田规久男表示，在稳步实现2%的通胀目标之前，央行不会贸然停止超宽松政策，让市场放心相信，即使短暂达到通胀目标，也不会立刻促使央行开始撤走宽松政策。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。