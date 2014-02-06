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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 14:21 BJT

《焦点》日央行已准备加大刺激经济，警示新兴市场风险

**出口疲软**

最近的数据显示，首相安倍大规模的刺激政策带动下，经济动能因内需强劲而持续加温。但是央行总裁黑田东彦已对出口需求疲软提出警示。

岩田规久男也呼应这样的看法，他说与日本关系密切的东南亚国家联盟(ASEAN)成长乏力，是日本出口成长疲软的主因。

“但我们预计，随着美国、欧洲及中国的经济复苏开始扩散，这些经济体长期将逐渐重拾动能。”他并表示出口将随全球需求回升而逐渐增加。

整个亚洲占了一半以上的日本出口，ASEAN国家占了七分之一。

岩田规久男表示，日本经济能够承受4月上调消费税的负面影响，打消有关央行可能推出立即额外宽松举措的臆测。

去年4月日本央行推出大规模刺激举措，誓言通过积极购买资产，让基础货币倍增，以刺激通胀在大约两年内达到2%。之后央行均维持货币政策不变。

央行曾表示当前刺激计划足以实现通胀目标，不会对经济暂时性的低潮采取行动。

岩田规久男表示，在稳步实现2%的通胀目标之前，央行不会贸然停止超宽松政策，让市场放心相信，即使短暂达到通胀目标，也不会立刻促使央行开始撤走宽松政策。(完)
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