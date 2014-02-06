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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 13:30 BJT

澳洲股市：上涨1.2%创三周来单日最大涨幅，零售数据提供支撑

路透悉尼2月6日 - 澳洲股市周四反弹，在连跌三日后受绩优矿业股和金融股低接买盘的提振，乐观的零售销售数据也提供盘面进一步支撑。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨1.2%或61.1点至5,131.4点，创三周来单日最大涨幅。上日澳股下跌0.5%至七周最低收位。(完)
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