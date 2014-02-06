日本央行：央行可以坚守现有政策，因风险相对较小--副总裁

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透宫崎2月6日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示：
* 对美国经济不太担心，日本央行可以坚守现有政策
* 有些人认为日本经济的下档风险很大，但我认为相当低
* 我们的基本立场是我们可以维持当前政策，因日本正在迈向央行物价目标的正轨上
* 现在无法说明通胀需维持在2%多久，才能判断说日本央行物价目标稳定达成
* 日本产出正在成长，显示当前物价的上升是由需求增加而非仅是日圆贬值所推动
* 岩田规久男：日本央行去年4月宽松政策时就已经考虑了消费税两阶段调升的可能性。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。