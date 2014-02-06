日本央行：央行可以坚守现有政策，因风险相对较小--副总裁

路透宫崎2月6日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示：

* 对美国经济不太担心，日本央行可以坚守现有政策

* 有些人认为日本经济的下档风险很大，但我认为相当低

* 我们的基本立场是我们可以维持当前政策，因日本正在迈向央行物价目标的正轨上

* 现在无法说明通胀需维持在2%多久，才能判断说日本央行物价目标稳定达成

* 日本产出正在成长，显示当前物价的上升是由需求增加而非仅是日圆贬值所推动