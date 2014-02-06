国际油市：布兰特原油持稳106美元上方，较美国原油的溢价收窄

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
美国原油期货 上涨0.26美元，报每桶97.64美元。美国东北部各州遭遇强冰雪风暴，取暖油需求受提振，让指标合约受到支撑。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周馏分油库存减少240万桶，降幅高出预期，东海岸燃料库存跌至2003年4月以来最低水准。
不过，由于美国境内周三有2,880个航班取消，航煤需求受到冲击。
库欣的原油库存上周减少160万桶至4,030万桶，反映出TransCanada Corp 的墨西哥湾管线于上月启用后的影响。外界预计该管线将可缓解库欣库存供过于求的状况。
美国原油较布兰特原油价差CL-LCO1=R周四缩窄至每桶8.73美元，周三时曾触及每桶7.94美元，为10月10日以来最窄，之后收在每桶8.87美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/洪曦; 审校 石冠兰/李婷仪)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。