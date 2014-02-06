国际油市：布兰特原油持稳106美元上方，较美国原油的溢价收窄

美国原油期货 上涨0.26美元，报每桶97.64美元。美国东北部各州遭遇强冰雪风暴，取暖油需求受提振，让指标合约受到支撑。

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周馏分油库存减少240万桶，降幅高出预期，东海岸燃料库存跌至2003年4月以来最低水准。

不过，由于美国境内周三有2,880个航班取消，航煤需求受到冲击。

库欣的原油库存上周减少160万桶至4,030万桶，反映出TransCanada Corp 的墨西哥湾管线于上月启用后的影响。外界预计该管线将可缓解库欣库存供过于求的状况。

美国原油较布兰特原油价差CL-LCO1=R周四缩窄至每桶8.73美元，周三时曾触及每桶7.94美元，为10月10日以来最窄，之后收在每桶8.87美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻