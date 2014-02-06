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债券 | 2014年 2月 6日 星期四 14:17 BJT

欧股业绩：瑞士信贷四季度获利受法律诉讼和解费用拖累

路透苏黎世2月6日 - 瑞士信贷银行 称第四季净利小幅上升，因其需为两大主要业务私人银行和投资银行部门支付两笔法律诉讼和解金。

瑞士信贷周四表示，第四季净利为2.67亿瑞郎(2.9558亿美元)，上年同期为2.63亿瑞郎，当时该行称对业务进行的调整开始起效。

瑞信获利低于路透调查受访分析师预估的4.48亿瑞郎。

由于该行投资银行部门的抵押贷款诉讼案和美国调查瑞士境内隐藏的离岸账户，瑞士信贷分别计提了3.39亿瑞郎和1.75亿瑞郎的准备金。

像大多数投资银行一样，瑞信也在缩减风险较高、且占用资金数额较大的固定交易活动。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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