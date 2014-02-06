版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元中断两日连涨小跌作收，市况审慎外资流出韩股

路透首尔2月6日 - 韩国韩元 周四小幅下跌，中断此前两日连涨，因美国就业报告公布在即，市场气氛审慎，外资自韩股撤出资金。

韩元兑美元 国内收报1,079.0，周三国内收盘价在1,077.9。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐