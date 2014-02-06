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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 14:22 BJT

韩国股市：收涨0.9%，Naver业绩出色带动科技股上涨

路透首尔2月6日 - 韩国股市周四收涨0.9%，因Naver Corp的业绩好于预期，激励科技股上涨。

韩国综合股价指数 收升16.57点，报1,907.89点，成交额为3.94万亿(兆)韩元，稍高于1月均值3.88万亿。

外资卖超1,164亿韩元(1.08亿美元)韩国股票，周三卖超2,810亿韩元。

Naver Corp 跳涨7.3%，此前该公司第四季获利超出市场预期。这提振科技巨头三星电子 和SK Hynix 分别上涨1.9%和5.3%。(完)
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