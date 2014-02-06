版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 14:26 BJT

标题新闻：日本JX Nippon Mining称旗下智利铜矿开工由1月推迟至5月，因系统故障和建设延期

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐