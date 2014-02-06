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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 14:30 BJT

日本股市：日经指数收低，美非农就业报告出炉前市况审慎

路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周四在震荡交投中下跌，回吐稍早升幅，因投资人在美国周五公布非农就业报告前保持审慎，抵销了对马自达等获利前景亮丽个股的买盘。

日经指数 收跌0.2%至14,155.12点，徘徊在上日触及的四个月低点13,995.86点附近。

马自达 收升4.3%，此前曾大涨7.1%至一周盘中高位。该公司上调了年度营业利润预估12.5%至1,800亿日圆。

东证股价指数 收平盘，报1,162.37点。(完)
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