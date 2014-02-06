日本个股：索尼将裁员5,000人，分拆PC和电视业务

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透东京2月6日 - 索尼 周四公布了重整方案，将裁员5,000人并削减1,000亿日圆的固定成本。其它内容如下：
* 索尼称将PC业务出售给投资基金JAPAN INDUSTRIAL PARTNERS
* 将在2014年7月之前将电视业务分拆成独立公司
* 将在2015年3月前在电视、PC、销售和市场等部门裁减约5,000个职位
* 索尼预计2014年1-3月欧元兑日圆汇率为140日圆，之前的预估为130日圆
* 索尼预计2014年1-3月美元兑日圆汇率为104日圆，之前预估为100日圆
(编译 高琦 审校 郑茵)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。