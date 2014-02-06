日本个股：索尼将裁员5,000人，分拆PC和电视业务

路透东京2月6日 - 索尼 周四公布了重整方案，将裁员5,000人并削减1,000亿日圆的固定成本。其它内容如下：

* 索尼称将PC业务出售给投资基金JAPAN INDUSTRIAL PARTNERS

* 将在2014年7月之前将电视业务分拆成独立公司

* 将在2015年3月前在电视、PC、销售和市场等部门裁减约5,000个职位

* 索尼预计2014年1-3月欧元兑日圆汇率为140日圆，之前的预估为130日圆

* 索尼预计2014年1-3月美元兑日圆汇率为104日圆，之前预估为100日圆