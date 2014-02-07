《香港重要政经日程》--2月7日-2月26日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
==================今日重要政经消息==================
2月7日（周五）
-- 金管局公布1月份外汇储备资产。
-- 香港生力啤 公布全年业绩。
*--10:00 立法会财经事务委员会关于金管局工作简布会。
================== 近期重要政经消息=================
2月10日（周一）
-- 申银万国（香港） 公布全年业绩。
--13:30 广州广船国际 在中国举行股东特别大会。
2月12日（周三）
-- 恒生指数公布季度检讨。
-- 凯德商用 公布全年业绩。
-- 金界控股 公布全年业绩。
-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。
2月13日（周四）
-- 宏利金融 公布全年业绩。
-- 联想集团 公布第三季业绩。
-- 数码通 公布中期业绩。
-- 阳光房地产基金 公布中期业绩。
--11:00 金界控股 全年业绩记者会。
2月14日（周五）
-- 金管局公布1月份外汇基金境外资产。
-- 金沙中国
2月17日（周一）
-- 中芯国际 公布第四季业绩。
2月18日（周二）
-- 公布11-1月失业率。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
2月19日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩。
2月20日（周四）
--09:00 联太工业 周年股东大会。
-- 时代地产 公布全年业绩。
2月21日（周五）
-- 思捷环球 公布中期业绩。
--09:00 洛阳玻璃 在中国举行股东特别大会。
--09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国通信服务 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国光大控股 股东特别大会。
-- 公布1月消费物价指数（CPI）。
2月24日（周一）
*-- 汇丰控股 公布全年业绩。
*-- 恒生银行 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 冠军产业信托 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
2月25日（周二）
-- 长江基建集团 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 公布1月出入口数字。
2月26日（周三）
-- 公布财政预算案以及第四季GDP。
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT