欧股业绩：阿尔卡特-朗讯2013年录得净亏损，将出售旗下企业部门

路透巴黎2月6日 - 电信设备生产企业阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 公布去年录得净亏损13亿欧元(17.6亿美元)，受移动业务冲减和重组成本拖累，表明该公司在转型过程中步履维艰。

阿尔卡特-朗讯周四还表示，正在就75%的企业部门售予投资基金China Huaxin进行谈判。

在企业价值基础上，Alcatel-Lucent Enterprise的成交价可能达到2.68亿欧元。

阿尔卡特-朗讯执行长Michel Combes承诺截至2015年底，完成10亿欧元的资产出售。他让投资者重拾信心，且公司股价也在去年上涨了三倍。

第四季营收持平于39.3亿欧元，但毛利率因大规模削减成本而达到34%，净利因此为1.34亿欧元。

根据Thomson One数据，分析师此前平均预期阿尔卡特-朗讯第四季营收在41.6亿欧元，毛利率32%，经调整后的净亏损为3,150万欧元。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)