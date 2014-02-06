版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 15:10 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：欧元兑美元和日圆下跌，关注欧洲央行会议

0658GMT

* 澳元兑美元涨0.67，新西兰元兑美元涨0.38%，欧元兑美元跌0.10%，欧元兑日圆跌0.09%

* 日股日经指数跌0.18%，MSCI明晟指数涨0.98%，美元兑泰铢涨0.23%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.6874%

* 欧元区通胀率意外下滑，考验欧洲央行的降息倾向

* 日央行已准备加大刺激经济，警示新兴市场风险

* 纽约州金融局介入外汇操纵调查，全球监管当局调查范围扩大 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐