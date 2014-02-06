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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 15:18 BJT

韩国债市：公债价格几无变动，美非农数据公布前市场谨慎

路透首尔2月6日 - 韩国公债价格周四几无变动，因在周五美国公布1月非农就业数据之前，投资者保持审慎。

韩国10年期公债收益率 收低0.3个基点，3月公债期货 上涨0.02点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.87 105.85

10年期公债收益率 3.543% 3.546%

五年期公债收益率 3.180% 3.184%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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