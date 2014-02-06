路透调查：印度卢比抵挡新兴货币卖压能力增强，人民币今年料小升

周三公布的路透调查显示，土耳其里拉和南非兰特是上个月新兴市场溃败中的大输家，如果新兴市场再次遭遇卖压，土耳其里拉和南非兰特将是最脆弱的货币。

印度卢比 却凭借抑制黄金进口的措施而几乎毫发无伤，9月止当季印度经常帐赤字已缩至52亿美元，或相当于GDP的1.2%，为四年多最低水平。

“问题在于有助于大幅降低经常帐赤字的黄金进口遏制能否再延续两个季度，”Varathan称。

“如果可以，那么卢比今年就能走升，尤其是如果大选后新政府没有分歧的话。”

印度今年5月将进行大选，分析师认为大选结果将是关键因素，可能影响投资者对印度经济的信心。

本周数据显示1月制造业活动以近一年来最快速度扩张后，外界对2014年该国经济成长预估有所改善。

**人民币温和升值**

尽管市场担心中国经济增长放缓，但人民币汇率 今年仍料将走高，因预计中国央行将逐渐扩大人民币交易区间。

调查显示，4月人民币汇价将在6.047，7月为6.0，2015年1月将来到5.96，较今年1月30日收盘价的6.06温和升值。

“由于出口表现落后，在其他新兴市场货币也表现不佳之际，中国人民银行不太可能冒险让人民币升值过快，”Varathan并指出。(完) (编译 高琦/石冠兰 审校 蔡美珍/于春红)