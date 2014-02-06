路透调查：印度卢比抵挡新兴货币卖压能力增强，人民币今年料小升

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
周三公布的路透调查显示，土耳其里拉和南非兰特是上个月新兴市场溃败中的大输家，如果新兴市场再次遭遇卖压，土耳其里拉和南非兰特将是最脆弱的货币。
印度卢比 却凭借抑制黄金进口的措施而几乎毫发无伤，9月止当季印度经常帐赤字已缩至52亿美元，或相当于GDP的1.2%，为四年多最低水平。
“问题在于有助于大幅降低经常帐赤字的黄金进口遏制能否再延续两个季度，”Varathan称。
“如果可以，那么卢比今年就能走升，尤其是如果大选后新政府没有分歧的话。”
印度今年5月将进行大选，分析师认为大选结果将是关键因素，可能影响投资者对印度经济的信心。
本周数据显示1月制造业活动以近一年来最快速度扩张后，外界对2014年该国经济成长预估有所改善。
**人民币温和升值**
尽管市场担心中国经济增长放缓，但人民币汇率 今年仍料将走高，因预计中国央行将逐渐扩大人民币交易区间。
调查显示，4月人民币汇价将在6.047，7月为6.0，2015年1月将来到5.96，较今年1月30日收盘价的6.06温和升值。
“由于出口表现落后，在其他新兴市场货币也表现不佳之际，中国人民银行不太可能冒险让人民币升值过快，”Varathan并指出。(完) (编译 高琦/石冠兰 审校 蔡美珍/于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。