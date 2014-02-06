表格：外资在韩国股市卖超1,163亿韩元

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,163亿韩元。外资已经是连续第四个交易日卖超韩股，累计净卖出1.46万亿韩元的韩股。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月6日 -116.3 193.7 -68.7
2月5日 -280.9 234.0 44.3
2月4日 -655.4 261.8 360.9
2月3日 -406.4 205.2 202.1
1月29日 21.0 180.5 -206.7
1月28日 -310.1 289.2 14.5
1月27日 -524.5 528.2 -2.1
1月24日 -142.0 -77.6 207.4
1月23日 -161.3 -38.8 199.4
1月22日 15.8 49.8 -75.0
1月21日 -10.2 59.2 -54.7
1月20日 -26.2 47.9 -30.4
1月17日 -96.3 0.3 72.5
1月16日 36.7 55.0 -62.8
1月15日 -38.1 -24.0 53.9
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本月以来 -1,459.1 894.7 538.5
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今年以来 -3,109.9 969.8 1,930.5
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。