香港股市：从七个月低点反弹收高，投资者等待中国股市恢复交易

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透2月6日 - 香港股市周四从近七个月低位上涨而收高，受博彩和能源类股强劲涨势带动，投资者等待中国股市在长假后重新开市。
恒生指数 今日收高0.7%，报21,423.1点，周三收于7月10日以来最低位；恒生国企指数 涨0.7%。
澳门博彩类股上日因疲弱月度营收数据而大跌，今日反弹。银河娱乐 大涨7.5%，创下2012年11月以来最大单日涨幅。金沙中国 跳升11%，创下2011年10月以来最大单日百分比涨幅。
中国股市将于周五恢复交易。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。