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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 16:24 BJT

香港股市：从七个月低点反弹收高，投资者等待中国股市恢复交易

路透2月6日 - 香港股市周四从近七个月低位上涨而收高，受博彩和能源类股强劲涨势带动，投资者等待中国股市在长假后重新开市。

恒生指数 今日收高0.7%，报21,423.1点，周三收于7月10日以来最低位；恒生国企指数 涨0.7%。

澳门博彩类股上日因疲弱月度营收数据而大跌，今日反弹。银河娱乐 大涨7.5%，创下2012年11月以来最大单日涨幅。金沙中国 跳升11%，创下2011年10月以来最大单日百分比涨幅。

中国股市将于周五恢复交易。(完)
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