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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 15:53 BJT

欧洲个股：沃尔沃第四季获利不及预期，裁员数量翻番

路透斯德哥尔摩2月6日 - 全球第二大卡车制造商沃尔沃 为改善获利，将裁员数量扩大一倍以上，达到4,400个。汇率不利影响和推出新款车的成本限制了沃尔沃季度获利增长。

周四宣布裁撤的岗位和咨询职位涵盖去年宣布的裁员2,000人，但是将裁员总数提高一倍以上，卡车、业务及营销部门都将裁员。

“裁员将立即展开，且大部分在2014年期间进行，”首席执行官Olof Persson在声明中称。

沃尔沃同时公布，扣除重组费用后，第四季营业利润为30.8亿瑞典克朗，低于路透调查分析师预估值38亿瑞典克朗，上年同期为21.9亿瑞典克朗。(完)
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