欧洲个股：沃尔沃第四季获利不及预期，裁员数量翻番

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透斯德哥尔摩2月6日 - 全球第二大卡车制造商沃尔沃 为改善获利，将裁员数量扩大一倍以上，达到4,400个。汇率不利影响和推出新款车的成本限制了沃尔沃季度获利增长。
周四宣布裁撤的岗位和咨询职位涵盖去年宣布的裁员2,000人，但是将裁员总数提高一倍以上，卡车、业务及营销部门都将裁员。
“裁员将立即展开，且大部分在2014年期间进行，”首席执行官Olof Persson在声明中称。
沃尔沃同时公布，扣除重组费用后，第四季营业利润为30.8亿瑞典克朗，低于路透调查分析师预估值38亿瑞典克朗，上年同期为21.9亿瑞典克朗。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。