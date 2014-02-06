英国个股：沃达丰自信营收前景将改善，之前公布季度营收再次下降

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦2月6日 - 英国沃达丰(Vodafone) 表示相信公司营收将开始改善，因为公司推出了速度更快的4G服务。此前，沃达丰公布季度自体服务营收再度大幅下降。
沃达丰是全球第二大移动运营商，在以1,300亿美元的价格售出其美国分支业务后，公司目前正投资改善其网络的速度和覆盖面。沃达丰自体服务营收在2013年第四季下降4.8%，之前一个季度为下滑4.9%。
沃达丰还是英国第三大公司，其表示关键业务营收之所以在过去18个月里大幅缩水，源于监管者要求的降价、激烈行业竞争以及欧洲客户在经济衰退期的电话数量下降。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。