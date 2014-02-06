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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 15:55 BJT

全球金市：现货金持稳，受避险买盘及股市保守气氛支撑

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价格 变动 涨跌%

现货金 1257.66 0.01 0

现货银 19.96 0.09 0.45

现货铂金 1374.25 -1.5 -0.11

现货钯金 707.5 1.5 0.21

COMEX期金 1257.7 0.8 0.06

COMEX期银 19.975 0.17 0.86

汇率

欧元/美元 1.352

美元指数 81.084

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

(编译 石冠兰/田建华; 审校 蔡美珍/郑茵)
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