《汇市简讯》英镑兑美元站上100日移动均线，关注英国央行会议

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0747GMT
* 在周三测试100日移动均线后，英镑空头锁定获利，推动英镑兑美元升至1.6333
* 100日移动均线切入位在1.6255（周三是1.6252）。1.6295-1.6330是迄今为止的日内波动区间
* 100日移动均线下方的支撑位在1.6214（12月低点）。行权价1.6340的期权今日到期
* 英国Halifax的1月房价报告将于0800GMT出炉
* 英国央行政策会议将在1200GMT发布结果
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。