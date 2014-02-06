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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 16:10 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元站上100日移动均线，关注英国央行会议

0747GMT

* 在周三测试100日移动均线后，英镑空头锁定获利，推动英镑兑美元升至1.6333

* 100日移动均线切入位在1.6255（周三是1.6252）。1.6295-1.6330是迄今为止的日内波动区间

* 100日移动均线下方的支撑位在1.6214（12月低点）。行权价1.6340的期权今日到期

* 英国Halifax的1月房价报告将于0800GMT出炉

* 英国央行政策会议将在1200GMT发布结果

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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