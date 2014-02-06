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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 16:28 BJT

更新版1-日本个股：亏损加剧，索尼退出PC业务并将电视分拆独立

索尼表示，Vaio个人电脑部门将出售给投资基金Japan Industrial Partners，一如外界普遍预期。Japan Industrial Partners将设立独立公司来接收这项业务。出售业务的财务条款并未公布，但索尼最初将持有该公司的5%股权。

索尼指出，电视机业务将在2014年7月分拆独立。

索尼电视机业务上次录得全年营业获利是在2003/04财年，随后的九个财年内该业务累计亏损7,619亿日圆(75亿美元)。索尼公司主管周四表示，预期电视机业务本财年亏损250亿日圆。

在金融服务业务强劲表现下，索尼10-12月当季录得营业利润903亿日圆，高于上年同期的464.3亿日圆，也高于汤森路透I/B/E/S调查六名分析师平均预估的719亿日圆。

但由于智慧型手机、个人电脑、电视机和音响业务在财年头九个月的表现逊于预期，索尼将其全年营业利润预估由1,700亿日圆下调至800亿日圆。(完) (编译 田建华/王冠中; 审校 蔡美珍/于春红)
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