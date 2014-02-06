更新版1-日本个股：亏损加剧，索尼退出PC业务并将电视分拆独立

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
索尼表示，Vaio个人电脑部门将出售给投资基金Japan Industrial Partners，一如外界普遍预期。Japan Industrial Partners将设立独立公司来接收这项业务。出售业务的财务条款并未公布，但索尼最初将持有该公司的5%股权。
索尼指出，电视机业务将在2014年7月分拆独立。
索尼电视机业务上次录得全年营业获利是在2003/04财年，随后的九个财年内该业务累计亏损7,619亿日圆(75亿美元)。索尼公司主管周四表示，预期电视机业务本财年亏损250亿日圆。
在金融服务业务强劲表现下，索尼10-12月当季录得营业利润903亿日圆，高于上年同期的464.3亿日圆，也高于汤森路透I/B/E/S调查六名分析师平均预估的719亿日圆。
但由于智慧型手机、个人电脑、电视机和音响业务在财年头九个月的表现逊于预期，索尼将其全年营业利润预估由1,700亿日圆下调至800亿日圆。(完) (编译 田建华/王冠中; 审校 蔡美珍/于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。