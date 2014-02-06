菲律宾央行：维持指标利率不变，符合市场预期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
菲律宾央行表示，尽管公用事业类物价上涨且披索走软，但预计今年平均通胀率仍略低于稍早预期，通胀前景依然可控。
央行副总裁Diwa Guinigundo对记者表示，央行预期今年平均通胀率为4.3%，低于先前预估的4.5%。2015年平均通胀率预计为3.3%，先前预期为3.24%。
菲律宾统计局周三公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨4.2%，为2011年11月以来最大增幅，且通胀率连续第二个月高出央行设立的2014年目标区间3-5%的中点。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍/于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。