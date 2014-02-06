菲律宾央行：维持指标利率不变，符合市场预期

菲律宾央行表示，尽管公用事业类物价上涨且披索走软，但预计今年平均通胀率仍略低于稍早预期，通胀前景依然可控。

央行副总裁Diwa Guinigundo对记者表示，央行预期今年平均通胀率为4.3%，低于先前预估的4.5%。2015年平均通胀率预计为3.3%，先前预期为3.24%。

菲律宾统计局周三公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨4.2%，为2011年11月以来最大增幅，且通胀率连续第二个月高出央行设立的2014年目标区间3-5%的中点。(完)